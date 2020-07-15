В Закарпатской области ослабили карантин: разрешена работа кафе и ресторанов

15 июля, 2020, 18:51

В Закарпатской области ослабили карантин из-за стабилизации ситуации с коронавирусом

Об этом в видеосообщении заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Петров отметил, что в области позволили открыть помещения кафе и ресторанов для посетителей, а также продолжили работу до 23:00.

"Снимаются некоторые ограничения... Можно уже и всередине работать заведениям питания. Ну, конечно, такой горячий и наболевший вопрос, касающийся ограничения до 22:00. Мы сняли ограничение и подняли на час, теперь можно работать до 23:00" , - сказал Петров.

При этом детские сады, SPA-зоны и бассейны останутся закрытыми, а в Тячевском районе закроют продуктовые рынки. Также остаются ограничения по движению общественного автотранспорта по выходным и праздникам. Межобластные автобусы не будут ездить и в будние дни.

В Волынской области приняли решение об ослаблении карантина.

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