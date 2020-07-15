В Израиле акции за отставку Нетаньяху переросли в столкновения: полиция применила водометы
Как сообщает DW , демонстранты взяли с собой самодельные факелы и попытались снести полицейские заграждения.
Протестующие поставили под сомнение эффективность усилий правительства Израиля по противодействию пандемии в условиях растущего числа инфицированных. Ряд митингующих обвиняет власть в слишком поспешном снятия ограничений и плохой подготовке к возможной второй волны эпидемии COVID-19.
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Кроме того, протестующие недовольны переносом судебного процесса над Нетаньяху. Первое заседание должно было состояться еще весной, однако из-за пандемии оно несколько раз откладывалось.
Полиция у резиденции премьера применила водометы для разгона митингующих. Сотни протестующих собрались также в центре Тель-Авива на бульваре Ротшильда.
Более трех лет шло расследование израильской полиции, по итогам которого Нетаньяху были предъявлены обвинения в трех различных делах. В них речь идет о получении дорогих подарков от бизнесменов в обмен на различные услуги, а также о предоставлении преференций для СМИ в обмен на положительное освещение.
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