В Израиле акции за отставку Нетаньяху переросли в столкновения: полиция применила водометы

15 июля, 2020, 10:10

В Израиле несколько тысяч собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме с требованием отставки главы правительства

Как сообщает DW , демонстранты взяли с собой самодельные факелы и попытались снести полицейские заграждения.

Протестующие поставили под сомнение эффективность усилий правительства Израиля по противодействию пандемии в условиях растущего числа инфицированных. Ряд митингующих обвиняет власть в слишком поспешном снятия ограничений и плохой подготовке к возможной второй волны эпидемии COVID-19.

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Кроме того, протестующие недовольны переносом судебного процесса над Нетаньяху. Первое заседание должно было состояться еще весной, однако из-за пандемии оно несколько раз откладывалось.

Полиция у резиденции премьера применила водометы для разгона митингующих. Сотни протестующих собрались также в центре Тель-Авива на бульваре Ротшильда.

Более трех лет шло расследование израильской полиции, по итогам которого Нетаньяху были предъявлены обвинения в трех различных делах. В них речь идет о получении дорогих подарков от бизнесменов в обмен на различные услуги, а также о предоставлении преференций для СМИ в обмен на положительное освещение.