В Винницкой области в интернате для людей с инвалидностью произошла вспышка коронавируса: обнаружили 14 больных
Об этом сообщает департамент информационной диляьности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.
"В Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 в санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения. Коронавирус обнаружено в 7 человек и 7 подопечных ", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, у одного из тех, у кого обнаружили коронавирус, пока не наблюдается проявлений болезни.
Методом ПЦР протестовали 176 работников и 189 подопечных заведения.
Инфицированные работники интерната находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей.
Подопечные заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль за состоянием работников и клиентов.
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