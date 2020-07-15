В Винницкой области в интернате для людей с инвалидностью произошла вспышка коронавируса: обнаружили 14 больных

15 июля, 2020, 13:23

В Винницкой области за прошедшие сутки произошло возгорание COVID-19 в Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей - болезнь обнаружили у 14 человек

Об этом сообщает департамент информационной диляьности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"В Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 в санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения. Коронавирус обнаружено в 7 человек и 7 подопечных ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, у одного из тех, у кого обнаружили коронавирус, пока не наблюдается проявлений болезни.

Методом ПЦР протестовали 176 работников и 189 подопечных заведения.

Инфицированные работники интерната находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей.

Подопечные заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль за состоянием работников и клиентов.

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