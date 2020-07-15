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Espreso.tvОбществоВ Виннице в центре сердечно-сосудистой патологии произошла вспышка коронавируса

В Виннице в центре сердечно-сосудистой патологии произошла вспышка коронавируса

В Виннице в "Региональном центре сердечно-сосудистой патологии" коронавирус подтвердили у 15 работников учреждения и у 6 пациентов

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной госадминистрации.

"В заведении г. Винница "Региональный центр сердечно-сосудистой патологии"  сегодня отобран 171 образец биологического материала, по состоянию на 11:00 Лабораторным центром уже протестировано 140 образцов. По результатам обследований выявлено 15 положительных лиц: 9 медицинских работников (1 врач, 6 медицинских сестер и 2 санитара) и 6 пациентов ", - говорится в сообщении.

Представители департамента здравоохранения выехали в учреждение для проведения эпидрасследования и недопущения дальнейшего распространения болезни среди клиентов заведения.

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