В ВСУ произошла вспышка коронавируса: за сутки обнаружили 14 новых случаев заражения

15 июля, 2020, 11:52

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 14 новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторную болезнью COVID-19. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания ", - говорится в сообщении.

В общем активных больных COVID-19 в ВСУ - 125 человек. Выздоровели от коронавируса 486 человек, еще 5 умерли. На изоляции / самоизоляции находится 471 человек. Еще 62 военных ближайшее время смогут выйти из режима карантина.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 15 июля в Вооруженных Силах Украины острой ... Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины среды, 15 июля 2020

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