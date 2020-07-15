В УАФ показали, как выглядит новая форма сборной Украины
15 июля, 2020, 13:29
Состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу, в которой она будет выступать в Лиге наций
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
Новая форма разработана испанской компанией Joma. Национальная команда начнет в ней выступать в Лиге наций, где в сентябре - ноябре 2020 сыграет со сборными Германии, Испании и Швейцарии.
При создании формы использован новый дизайн с использованием традиций украинской вышивки.
- Напомним, 15 июля в сети обнародовали фотографии с новой формой сборной Украины по футболу, в которой она выступит на чемпионате Европы.
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