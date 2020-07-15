 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ УАФ показали, как выглядит новая форма сборной Украины

В УАФ показали, как выглядит новая форма сборной Украины


фото: uaf.ua
Состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу, в которой она будет выступать в Лиге наций

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Новая форма разработана испанской компанией Joma. Национальная команда начнет в ней выступать в Лиге наций, где в сентябре - ноябре 2020 сыграет со сборными Германии, Испании и Швейцарии.

При создании формы использован новый дизайн с использованием традиций украинской вышивки.

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать