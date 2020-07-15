В Турции на территории собора Святой Софии демонтировали музейный знак

15 июля, 2020, 20:59

На территории собора Святой Софии в Стамбуле демонтировали музейный знак, ведутся работы по превращению музея в мечеть

Об этом сообщает CNN Turk .

"Музейный знак Министерства культуры и туризма, расположенный у входа в мечеть Святой Софии, был демонтирован сегодня утром", - говорится в сообщении.

Сейчас собор Святой Софии закрыт для посетителей, внутри ведутся работы по подготовке к проведению пятничного намаза 24 июля.

Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, к 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Папа Римский Франциск заявил, что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.

Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.

Мозаики собора Святой Софии в Стамбуле во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами, заявил в понедельник представитель правящей партии Турции после того, как президент Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть.

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