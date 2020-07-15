В Турции на территории собора Святой Софии демонтировали музейный знак
15 июля, 2020, 20:59
На территории собора Святой Софии в Стамбуле демонтировали музейный знак, ведутся работы по превращению музея в мечеть
Об этом сообщает CNN Turk .
"Музейный знак Министерства культуры и туризма, расположенный у входа в мечеть Святой Софии, был демонтирован сегодня утром", - говорится в сообщении.
Сейчас собор Святой Софии закрыт для посетителей, внутри ведутся работы по подготовке к проведению пятничного намаза 24 июля.
Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, к 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.
- Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.
- 11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
- Папа Римский Франциск заявил, что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.
- Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.
- Мозаики собора Святой Софии в Стамбуле во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами, заявил в понедельник представитель правящей партии Турции после того, как президент Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-