В "Слуге народа" появился еще один кандидат на праймериз в мэры Киева
Об этом нардеп "СН" Дмитрий Гурин написал в Facebook.
"У меня хорошая новость - я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", - заявил нардеп.
Он отметил, что 2 недели назад киевская партийная организация "Слуги" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.
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"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большой внимания от СМИ", - подчеркнул нардеп.
- Напомним, нардепы из "СН" обратились к Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
- Качура в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
- По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов . Ко дню Киева охочив к участию в праймериз было четверо: Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура. Однако Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информполитики и вибв из потенциальных кандидатов в претенденты на кресло столичного мэра.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.
- 15 июля в будущих гипотетических праймериз будут участвовать Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук и Гурин. Позиция заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко пока неизвестна.
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