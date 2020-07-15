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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" появился еще один кандидат на праймериз в мэры Киева

В "Слуге народа" появился еще один кандидат на праймериз в мэры Киева


фото: Дмитро Гурін
15 июля о желании попробовать себя в кресле мэра столицы заявил еще один нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин

Об этом нардеп "СН" Дмитрий Гурин написал в Facebook.

"У меня хорошая новость - я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", - заявил нардеп.

Он отметил, что 2 недели назад киевская партийная организация "Слуги" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.

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"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большой внимания от СМИ", - подчеркнул нардеп.

 

  • Напомним, нардепы из "СН" обратились к Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
  • Качура в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
  • По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов . Ко дню Киева охочив к участию в праймериз было четверо: Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура. Однако Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информполитики и вибв из потенциальных кандидатов в претенденты на кресло столичного мэра.
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.
  • 15 июля в будущих гипотетических праймериз будут участвовать Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук и Гурин. Позиция заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко пока неизвестна.

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