В "Слуге народа" появился еще один кандидат на праймериз в мэры Киева

15 июля, 2020, 14:33

15 июля о желании попробовать себя в кресле мэра столицы заявил еще один нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин

Об этом нардеп "СН" Дмитрий Гурин написал в Facebook.

"У меня хорошая новость - я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и потому, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", - заявил нардеп.

Он отметил, что 2 недели назад киевская партийная организация "Слуги" разработала порядок отбора единого кандидата от партии.

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"Это полноценная процедура - с представлением программ, дебатами, несколькими уровнями отбора и большой внимания от СМИ", - подчеркнул нардеп.

Напомним, нардепы из "СН" обратились к Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Качура в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов . Ко дню Киева охочив к участию в праймериз было четверо: Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура. Однако Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информполитики и вибв из потенциальных кандидатов в претенденты на кресло столичного мэра.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что женщины будут баллотироваться на пост мэра Киева.

15 июля в будущих гипотетических праймериз будут участвовать Тищенко, Дубинский, Качура, Верещук и Гурин. Позиция заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко пока неизвестна.

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