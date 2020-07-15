В КГГА планируют построить новую железнодорожную развязку в Киеве, - Генплан

15 июля, 2020, 10:56

Согласно генеральному плану города Киева, предлагается строительство железнодорожной развязки в разных уровнях в районе остановочного пункта Левый Берег

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, проектом генерального плана города Киева предлагается построить внешний железнодорожный обход от Нежинского в Коростенский направлений для пропуска транзитных грузовых потоков, которыми сейчас перенасыщен столичный узел железнодорожного транспорта.

Кроме того, генеральным планом предлагается строительство железнодорожной развязки в разных уровнях в районе остановочного пункта Левый Берег.

Среди других задач генплана сооружения дополнительных главных путей на участках Киев-Демеевский - Дарница, Жуляны - Глеваха, Киев - Мироновка; закрытие 66 малодеятельных подъездных путей на 10-ти грузовых станциях; создание трех транспортно-складских комплексов: в районе с. Кожуховка Васильковского района, с. Калиновка Броварского района, г.. Украинка в комплексе с новыми грузовыми районами речного порта; закрытие грузовых станций и дворов "Киев-Товарный", "Киев-Днепровский", грузового двора "Киев-Почайна", грузовой работы на ст. "Киев-Пассажирский", сортировочной работы на ст. "Дарница".

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