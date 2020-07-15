В Чехии столкнулись два поезда: погиб человек, десятки пострадавших

15 июля, 2020, 11:51

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов под Прагой погиб один человек, не менее 35 - пострадали

Об этом сообщает Lidové noviny со ссылкой на министра транспорта Чехии Карела Гавличека.

Как сообщается, авария произошла вечером во вторник, 14 июля, возле станции Чески-Брод восточнее Праги. По данным железнодорожной инспекции, пассажирский поезд врезался в грузовой поезд, стоявший.

Как сообщила пресс-секретарь аварийной службы, четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. По ее словам, среди пострадавших - восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

По данным Associated Press со ссылкой на региональную службу спасения, в результате аварии могли пострадать до 60 человек.

Напомним, 7 июля в районе Карловых Вар лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда , в результате погибли по меньшей мере два человека, около 30 пострадали.