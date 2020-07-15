В Чехии столкнулись два поезда: погиб человек, десятки пострадавших
Об этом сообщает Lidové noviny со ссылкой на министра транспорта Чехии Карела Гавличека.
Как сообщается, авария произошла вечером во вторник, 14 июля, возле станции Чески-Брод восточнее Праги. По данным железнодорожной инспекции, пассажирский поезд врезался в грузовой поезд, стоявший.
Как сообщила пресс-секретарь аварийной службы, четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. По ее словам, среди пострадавших - восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.
По данным Associated Press со ссылкой на региональную службу спасения, в результате аварии могли пострадать до 60 человек.
Напомним, 7 июля в районе Карловых Вар лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда , в результате погибли по меньшей мере два человека, около 30 пострадали.
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