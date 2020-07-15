В Англии назвали необычную дату закрытия футбольного трансферного окна

15 июля, 2020, 17:15

Футбольное трансферное окно в Англии будет открыто с 27 июля по 5 октября

Об этом сообщает официальный сайт английской премьер-лиги.

Также акционеры АПЛ приняли решение ввести дополнительное трансферное окно с 5 октября до 11 октября для трансферов и аренд внутри страны. В этот период клубы могут работать с клубами из низших дивизионов Англии.

Изменения к датам трансферного окна связаны с пандемией коронавируса, из-за которого был изменен календарь чемпионата Англии по футболу.

В 2019 году трансферное окно в Англии было открыто в период с 16 мая по 8 августа.

13 июля CAS (Спортивный арбитражный суд) позволил английскому "Манчестер Сити" сыграть в следующем сезоне в еврокубках.