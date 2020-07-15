УПЛ: Где и когда смотреть 31-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская «Десна».
Львовские "Карпаты" были исключены из УПЛ из-за неявки на матч, поэтому полтавский "Днепр-1" в этом туре получит техническую победу.
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
15 июля
19:00 "Шахтер" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
16 июля
17:00 "Львов" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:00 "Динамо" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
19:00 "Десна" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале УНИАН
- Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Днепр-1" победил на своем поле "Львов" , уступая с разницей в два мяча.
- 12 июля "Олимпик" обыграл в гостях "Мариуполь" .
- Между тем, "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" и идет на третьем месте в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Шахтер" победил "Десну" и не пустил черниговцев на второе место в турнирной таблице.
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