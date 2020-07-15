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Espreso.tvСпортУПЛ: Где и когда смотреть 31-й тур чемпионата Украины по футболу

УПЛ: Где и когда смотреть 31-й тур чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
Сегодня, 15 июля, в 31-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против коваливского "Колоса"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская «Десна».

Львовские "Карпаты" были исключены из УПЛ из-за неявки на матч, поэтому полтавский "Днепр-1" в этом туре получит техническую победу.

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

15 июля

19:00 "Шахтер" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

16 июля

17:00 "Львов" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:00 "Динамо" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

19:00 "Десна" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале УНИАН

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