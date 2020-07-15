Укрзализныця возобновила курсирование почти половины пассажирских поездов

15 июля, 2020, 14:11

Укрзализныця возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин

Об этом сообщила пресс служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин. Сейчас железных дорогах Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов.

"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - цитирует пресс-служба слова Юрика.

Глава "Укрзализныци" также напомнил, что пассажирам поездов следует неукоснительно соблюдать противоэпидемические мероприятия.

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