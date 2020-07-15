Укроборонпром взыскал $8 млн с американской фирмы-партнера Коломойского в Стокгольмском арбитраже

15 июля, 2020, 17:56

Коллегия арбитров Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты приняла решение взыскать с фирмы - партнера Gray Fox Коломойского $8,3 млн за невозвращенный аванс по сорванному контракту в пользу Укроборонпрома

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Сейчас предприятие принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.

В марте 2018 года государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму $16,6 млн с американской Gray Fox Aviation and Logistics, Inc. В мае 2018-го "Артем" заплатил Gray Fox предоплату - $ 8,3 миллиона. Прошел год, но Gray Fox оборудования завода так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019 года. В июне 2019-го СБУ открыла уголовное производство и уже в октябре задержала нескольких чиновников, причастных к этому контракту.

Предмет договора - поставка стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Контракт между Gray Fox Aviation and Logistics, Inc. и Артемом заключили в 2018 году.

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Согласно расследованию Bihus.Info, компания Gray Fox недавно стала партнером компании "Рокот-М", которая принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как выяснили журналисты, совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox "Рокот-М" хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может это делать, поскольку Gray Fox не предоставила заказанное по контракту оборудование.

В Укроборонпроме отметили, что процесс длился почти год и завершился полной победой украинского оборонного предприятия над недобросовестным исполнителем важнейшего государственного контракта.

По информации правоохранительных органов, средства, полученные поставщиком в качестве аванса, были почти полностью перечислены на частные счета руководства Gray Fox и членов их семей, то есть, использованы нецелевым способом. Примечательно, что пока длился судебный процесс, главный операционный директор американской компании, который руководил проектом, был приговорен в США к 12,5 годам заключения за организацию международной схемы мошенничества, с обязательством выплатить пострадавшим 7 млн долларов возмещения.

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