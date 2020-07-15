Тренер удивил причиной отказа украинца от боя с лучшим боксером мира
Об этом сообщает BoxingNews24.
По словам Розье, украинец выбрал поединок с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) американцем Джермаллом Чарли, поскольку стать обладателем титула в бою с Саулем Альваерсом сложно. К тому же тренера не устраивает пояс регулярного чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг), за который мексиканец предложил драться украинцу.
"Кажется, мы близки к соглашению. Я пока точно не знаю, но похоже на то, что мы приближаемся к человеку, фамилия которого начинается на букву Ч. Сергей - некоронованный чемпион мира в среднем весе, и я бы хотел, чтобы он обратил пояс вокруг своей талии. С Канело это сложно сделать. К тому же пояс "регулярного" чемпиона, который он отобрал у Рокки Филдинга, - это мусор, он не ценится. Поэтому мы хотим завоевать настоящий титул ", - сказал Розье.
Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA в среднем весе и является чемпионом WBA во втором среднем весе. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- 14 июля стало известно, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.
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