Тренер удивил причиной отказа украинца от боя с лучшим боксером мира

15 июля, 2020, 15:47

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что украинец отказался от боя с мексиканцем Саулем Альваресом из-за второстепенности его титула

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Розье, украинец выбрал поединок с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) американцем Джермаллом Чарли, поскольку стать обладателем титула в бою с Саулем Альваерсом сложно. К тому же тренера не устраивает пояс регулярного чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг), за который мексиканец предложил драться украинцу.

"Кажется, мы близки к соглашению. Я пока точно не знаю, но похоже на то, что мы приближаемся к человеку, фамилия которого начинается на букву Ч. Сергей - некоронованный чемпион мира в среднем весе, и я бы хотел, чтобы он обратил пояс вокруг своей талии. С Канело это сложно сделать. К тому же пояс "регулярного" чемпиона, который он отобрал у Рокки Филдинга, - это мусор, он не ценится. Поэтому мы хотим завоевать настоящий титул ", - сказал Розье.

Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA в среднем весе и является чемпионом WBA во втором среднем весе. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

14 июля стало известно, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb