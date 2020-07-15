Трамп: Евросоюз был создан для того, чтобы использовать США в своих интересах
По мнению Трампа, ЕС "никогда не относился к США хорошо", цитирует президента пресс-служба Белого дома.
"Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США", - сказал Трамп.
По его словам, США и ЕС находятся в "огромной экономической конкуренции".
Вместе с тем, в том же выступлении Трамп заявил, что отношения США с ЕС "очень хорошие".
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Он пояснил, что проблемы в отношениях связаны с торговлей, в которой европейские страны относятся к США "очень плохо".
"Они были очень несправедливы по отношению к нам в течение многих, многих десятилетий ... Эту проблему очень легко решить. Я на самом деле был полностью готов решить эту проблему, но у нас началась эпидемия", - отметил Трамп.
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