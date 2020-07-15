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Espreso.tvОбществоСуд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для Apple на 13 млрд евро

Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для Apple на 13 млрд евро

Суд Европейского Союза отменил решение Еврокомиссии по штрафа для компании Apple на 13 млрд евро, наложенный Еврокомиссией в 2016 году из-за ее деятельности в Ирландии

Об этом говорится в официальном коммюнике Суда ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодняшним решением суд отменяет обжалуемое решение, потому что Комиссия не смогла доказать в соответствии с необходимыми юридическими стандартами наличие преимуществ в соответствии со ст. 107 (1) Договора о функционировании ЕС (Article 107 (1) TFEU)", - отмечает Суд в официальном коммюнике .

В суде решили, что Еврокомиссия ошибочно объявила о том, что Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) получили особое экономическое преимущество и государственную помощь в Ирландии.

Напомним, в 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии, поскольку такая помощь нарушает правила внутреннего рынка.

Речь идет о двух налоговых решениях Ирландии от 29 января 1991 и 23 мая 2007 в пользу Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE), не были налоговыми резидентами Ирландии. Эти правила действовали до 2014 года, когда в Ирландии начала действовать новая бизнес-структура Apple.

Комиссия выяснила, что льготы со стороны Ирландии, где Apple имеет штаб-квартиру, привели к значительному снижению налоговых выплат со стороны компании.

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По расчетам Еврокомиссии, Ирландия таким образом предоставила Apple налоговые преимущества на 13 млрд евро.

Apple после этого обжаловала штраф в суде ЕС, заявив, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу".

Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение Комиссии.

Еврокомиссия отклонила доводы, заявив, что не хочет управлять международными налоговыми законами, и обвинила Ирландию в том, что она не выполнила свою работу при оценке налогов Apple.

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