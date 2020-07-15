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Espreso.tvСпортСтали известны даты проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

Стали известны даты проведения чемпионата мира по футболу 2022 года


фото: Getty Images
ФИФА обнародовала календарь чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Матч-открытие состоится 21 ноября (13:00), финал турнира - 18 декабря (18:00) на арене "Лусаил".

На групповом этапе будет сыграно по 4 матча в день - в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Матчи плей-офф раунда начнутся 3 декабря и будут проходить в 18:00 и 22:00.

Матч за третье место состоится 17 декабря, его примет "Международный стадион Халифа".

Участие в европейской квалификации на чемпионат мира будут принимать 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, среди них будет присутствовать и национальная команда Украины. Сборные будут разделены на десять групп: пять по шесть участников и пять - по пять.

На чемпионат мира выйдут десять победителей групп, судьбу еще трех путевок определят команды, занявшие вторые места в своих группах.

  • 6 февраля стало известно, что жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу состоится 29 ноября 2020 г.

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