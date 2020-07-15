Стали известны даты проведения чемпионата мира по футболу 2022 года
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Матч-открытие состоится 21 ноября (13:00), финал турнира - 18 декабря (18:00) на арене "Лусаил".
На групповом этапе будет сыграно по 4 матча в день - в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. Матчи плей-офф раунда начнутся 3 декабря и будут проходить в 18:00 и 22:00.
Матч за третье место состоится 17 декабря, его примет "Международный стадион Халифа".
Участие в европейской квалификации на чемпионат мира будут принимать 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, среди них будет присутствовать и национальная команда Украины. Сборные будут разделены на десять групп: пять по шесть участников и пять - по пять.
На чемпионат мира выйдут десять победителей групп, судьбу еще трех путевок определят команды, занявшие вторые места в своих группах.
- 6 февраля стало известно, что жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу состоится 29 ноября 2020 г.
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