Спецоперация "Мак": на Западе Украины полицейские изымают растения с опиатами на приусадебных участках

15 июля, 2020, 16:02

В течение только одних суток на Львовщине обнаружили семь незаконных посевов мака и конопли, а в Черткове на Тернопольщине - плантацию канабиса

Всего на Львовщине изъяли более 6000 растений снотворного мака и 80 растений конопли, - сообщает пресс- служба полиции области.

Только на одном из приусадебных участков в Золочевском районе вчера, 14 июля, сотрудники сектора реагирования местной патрульной полиции нашли 3,5 тысячи растений мака.

В тот же день участковый офицер полиции Николаевского райотдела полиции обнаружил на территории одного из домохозяйств в городе Николаев незаконные посевы конопли. Следственно-оперативная группа изъяла и направила на экспертное исследование более 80 кустов наркосодержащих растений.

Между тем в Черткове Тернопольской области в ходе проверки оперативники изъяли 630 растений конопли. Об этом сообщил руководитель местного отдела полиции Анатолий Мельник.

В доме подозреваемого правоохранители нашли около килограмма уже высушенного каннабиса, готового для употребления, а также два пистолета для отстрела резиновыми пулями, патроны и банку с порохом.

"Фермер" признался, что растения выращивал для собственного употребления, а оружие купил в свое время для самозащиты.

За нарушение закона человек будет отвечать в суде по двум статьям уголовного кодекса Украины: 310 часть 2 - Посев или выращивание снотворного мака или конопли и 263 часть 1 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Продолжается следствие.

Напомним, что в Украине продолжается комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», целью которых является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений снотворного мака и конопли, а также перекрытие каналов их поступления в незаконный оборот.