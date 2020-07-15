Сельский клуб сыграет домашний матч УПЛ на самом большом стадионе Украины

15 июля, 2020, 21:21

Матч 32-го тура УПЛ "Колос" - "Динамо" состоится на стадионе НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Большинство своих домашних матчей после карантина команда Руслана Костишина играет на столичном стадионе "Оболонь-Арена". На этом поле команда проиграла черниговской "Десне" (0: 2) и луганской "Заре" (0: 2), а также победила "Александрию" (2: 1).

На НСК "Олимпийский" "Колос" после карантина сыграл только один раз, уступив донецкому "Шахтеру" со счетом 0: 1.

32-й тур станет последним для киевского "Динамо" в нынешнем сезоне УПЛ. "Колос" будут ожидать плей-офф матчи за путевку в Лигу Европы.

Матч "Колос" - "Динамо" состоится 19 июля и начнется в 19:30.