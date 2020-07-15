Сельский клуб сыграет домашний матч УПЛ на самом большом стадионе Украины
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Большинство своих домашних матчей после карантина команда Руслана Костишина играет на столичном стадионе "Оболонь-Арена". На этом поле команда проиграла черниговской "Десне" (0: 2) и луганской "Заре" (0: 2), а также победила "Александрию" (2: 1).
На НСК "Олимпийский" "Колос" после карантина сыграл только один раз, уступив донецкому "Шахтеру" со счетом 0: 1.
32-й тур станет последним для киевского "Динамо" в нынешнем сезоне УПЛ. "Колос" будут ожидать плей-офф матчи за путевку в Лигу Европы.
Матч "Колос" - "Динамо" состоится 19 июля и начнется в 19:30.
- Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Днепр-1" победил на своем поле "Львов" , уступая с разницей в два мяча.
- 12 июля "Олимпик" обыграл в гостях "Мариуполь" .
- Между тем, "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" и идет на третьем месте в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Шахтер" победил "Десну" и не пустил черниговцев на второе место в турнирной таблице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-