СБУ пришла с обысками в Академию наук в связи с передачей земли "Феофании" на 300 млн грн

15 июля, 2020, 23:05

Служба безопасности пришла с обысками в президиум Национальной академии наук в связи с застройкой "Феофании"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным СБУ, должностные лица НАНУ без согласования с бюро президиума Академии наук заключили с частными структурами договоры на строительство многоэтажек. Причем земля расположена вблизи парка "Феофания".

Чиновникам НАН инкриминируют незаконную передачу под застройку земли стоимостью более 300 млн гривень.

Организаторы схемы передали застройщику 24,5 га земли в постоянное пользование сроком на 49 лет.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства проводят обыски в президиуме НАН для получения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.