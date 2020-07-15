Рост стоимости передачи электроэнергии повлияет на цены на товары и услуги, - эксперты
Об этом в программе Energo Live с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо говорили Всеволод Ковальчук, бывший глава "Укрэнерго", и Виктория Войцицкая, депутат Верховной Рады прошлого созыва и финансовый эксперт.
"С 1 августа повысится тариф "Укрэнерго" на 54% на передачу электроэнергии. Тариф на передачу электроэнергии составляет около 15% в конечной цене электроэнергии. То есть можно говорить о плюс 54% к 15%, то есть плюс 6-7% в конечной цене электроэнергии ", - пояснил механизм расчетов Ковальчук.
Виктория Войцицкая выразила убеждение, что такое повышение повлияет и на рядовых граждан.
"Речь идет не только о крупных промышленных предприятиях, мы с вами говорим и о детских садиках, о школах, о медицинских учреждениях, о сфере коммунальных предприятий - таких, например, как водоканалы. Поэтому когда идет повышение тарифа "Укрэнерго", который приводит к увеличению электроэнергии для всех этих потребителей, то и мы с вами заплатим больше", - отметила Войцицкий.
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В Украине с 1 августа 2020 г. на 54% вырастет тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.
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Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк прогнозирует повышение тарифов на электроэнергию от 10% до 17%.
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