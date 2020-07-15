Рост стоимости передачи электроэнергии повлияет на цены на товары и услуги, - эксперты

15 июля, 2020, 23:06

С 1 августа тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии возрастет на 54,6% по решению Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКП). Это приведет к росту конечных тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на 6-8%. Энергетические эксперты говорят, что это приведет к росту цен на товары и услуги

Об этом в программе Energo Live с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо говорили Всеволод Ковальчук, бывший глава "Укрэнерго", и Виктория Войцицкая, депутат Верховной Рады прошлого созыва и финансовый эксперт.

"С 1 августа повысится тариф "Укрэнерго" на 54% на передачу электроэнергии. Тариф на передачу электроэнергии составляет около 15% в конечной цене электроэнергии. То есть можно говорить о плюс 54% к 15%, то есть плюс 6-7% в конечной цене электроэнергии ", - пояснил механизм расчетов Ковальчук.

Виктория Войцицкая выразила убеждение, что такое повышение повлияет и на рядовых граждан.

"Речь идет не только о крупных промышленных предприятиях, мы с вами говорим и о детских садиках, о школах, о медицинских учреждениях, о сфере коммунальных предприятий - таких, например, как водоканалы. Поэтому когда идет повышение тарифа "Укрэнерго", который приводит к увеличению электроэнергии для всех этих потребителей, то и мы с вами заплатим больше", - отметила Войцицкий.