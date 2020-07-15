 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада назначила своих представителей для отбора нового директора ГБР

Рада назначила своих представителей для отбора нового директора ГБР


фото: Facebook ВР
15 июля за соответствующий проект постановления отдали голоса 239 нардепов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Согласно постановлению, в состав комиссии от ВР вошли:

Андрей Козлов - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);

Лидия Москвич - завкафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);

Василий Нор - завкафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласованию).

Отметим, что назначить своих представителей в конкурсной комиссии ГБР Верховной Раде удалось с третьей попытки.

Так, 19 мая Рада провалила голосование, когда в отборе к комиссии двое претендентов действовали депутатами от фракции "Слуга народа". За первый проект постановления проголосовали 194 нардепа. Второй раз в списке претендентов   остался один "слуга народа". Тогда за документ проголосовали 205 депутатов.

  • Напомним, 24 декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривал автоматическое увольнение действующего на то время директора ГБР Романа Трубы
  • По условиям закона, нового директора имела назначить конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.
  • 27 декабря Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову
  • 17 марта 2020 в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР начал ее заместитель Александр Соколов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать