Рада назначила своих представителей для отбора нового директора ГБР
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Согласно постановлению, в состав комиссии от ВР вошли:
Андрей Козлов - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);
Лидия Москвич - завкафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);
Василий Нор - завкафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласованию).
Отметим, что назначить своих представителей в конкурсной комиссии ГБР Верховной Раде удалось с третьей попытки.
Так, 19 мая Рада провалила голосование, когда в отборе к комиссии двое претендентов действовали депутатами от фракции "Слуга народа". За первый проект постановления проголосовали 194 нардепа. Второй раз в списке претендентов остался один "слуга народа". Тогда за документ проголосовали 205 депутатов.
- Напомним, 24 декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривал автоматическое увольнение действующего на то время директора ГБР Романа Трубы
- По условиям закона, нового директора имела назначить конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.
- 27 декабря Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову
- 17 марта 2020 в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР начал ее заместитель Александр Соколов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-