Рада назначила своих представителей для отбора нового директора ГБР

15 июля, 2020, 11:30

15 июля за соответствующий проект постановления отдали голоса 239 нардепов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Согласно постановлению, в состав комиссии от ВР вошли:

Андрей Козлов - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);

Лидия Москвич - завкафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);

Василий Нор - завкафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласованию).

Отметим, что назначить своих представителей в конкурсной комиссии ГБР Верховной Раде удалось с третьей попытки.

Так, 19 мая Рада провалила голосование, когда в отборе к комиссии двое претендентов действовали депутатами от фракции "Слуга народа". За первый проект постановления проголосовали 194 нардепа. Второй раз в списке претендентов остался один "слуга народа". Тогда за документ проголосовали 205 депутатов.

Напомним, 24 декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривал автоматическое увольнение действующего на то время директора ГБР Романа Трубы

По условиям закона, нового директора имела назначить конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

27 декабря Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову

17 марта 2020 в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР начал ее заместитель Александр Соколов

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