"Захистимо мову - захистимо Україну!": украинцев зовут 16 июля на акцию против законопроекта Бужанского об отложении дерусификации школьного образования
Об этом говорится на странице "Руху опору капітуляції" в Facebook.
"16 июля мы не можем быть в стороне. Захистимо мову - захистимо Україну!" - призывают активисты.
Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.
Законопроект Бужанского предлагает перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.
Ранее нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович призвал на митинг под ВР на защиту закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Вятрович отметил, что митинг в защиту государственного языка состоится 16 июля независимо от того, будет ли рассматриваться в этот день законопроект Бужанского.
Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
- Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
- 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
- Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
- Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу #єдинаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского в Facebook
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" (№2362).
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