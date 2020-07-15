"Захистимо мову - захистимо Україну!": украинцев зовут 16 июля на акцию против законопроекта Бужанского об отложении дерусификации школьного образования

15 июля, 2020, 22:22

Общественное объединение "Рух опору капітуляції" призывает украинцев выйти в четверг, 16 июля, на акцию против законопроекта нардепа "слуги" Максима Бужанского, который предлагает отсрочить перевод преподавания в русскоязычных школах на украинский язык

Об этом говорится на странице "Руху опору капітуляції" в Facebook.

"16 июля мы не можем быть в стороне. Захистимо мову - захистимо Україну!" - призывают активисты.

Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Законопроект Бужанского предлагает перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.

Ранее нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович призвал на митинг под ВР на защиту закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Вятрович отметил, что митинг в защиту государственного языка состоится 16 июля независимо от того, будет ли рассматриваться в этот день законопроект Бужанского.

Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.