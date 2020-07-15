 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Интер" требует 60 млн евро за футболиста, которого купили зимой

"Интер" требует 60 млн евро за футболиста, которого купили зимой


фото: Getty Images
Миланский "Интер" готов продать полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена

Об этом сообщает Sportmediaset .

По информации источника, если к Эриксену будет интерес, то "Интер" будет требовать 60 млн евро.

28-летний датчанин перешел в итальянский чемпионат в январе 2020 года с лондонского "Тоттенхэма" за 20 млн евро. На счету Кристиана Эриксена 16 матчей, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 68 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать