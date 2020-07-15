"Интер" требует 60 млн евро за футболиста, которого купили зимой

15 июля, 2020, 19:19

Миланский "Интер" готов продать полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена

Об этом сообщает Sportmediaset .

По информации источника, если к Эриксену будет интерес, то "Интер" будет требовать 60 млн евро.

28-летний датчанин перешел в итальянский чемпионат в январе 2020 года с лондонского "Тоттенхэма" за 20 млн евро. На счету Кристиана Эриксена 16 матчей, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 68 млн евро.

28 января полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера" .