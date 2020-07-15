"Интер" требует 60 млн евро за футболиста, которого купили зимой
15 июля, 2020, 19:19
Миланский "Интер" готов продать полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена
Об этом сообщает Sportmediaset .
По информации источника, если к Эриксену будет интерес, то "Интер" будет требовать 60 млн евро.
28-летний датчанин перешел в итальянский чемпионат в январе 2020 года с лондонского "Тоттенхэма" за 20 млн евро. На счету Кристиана Эриксена 16 матчей, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 68 млн евро.
- 28 января полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера" .
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