"Встаньте на сторону украинского языка и мы вместе победим" манкуртов ", - Синютка призвал Раду объединиться против русификации

15 июля, 2020, 12:49

Фракция "Европейская Солидарность" призывает народных депутатов объединиться против атак на украинский язык и украинскую государственность

Об этом народный депутат Олег Синютка заявил с трибуны парламента.

"Без государственного статуса украинского языка - нет украинского государства. И нет будущего украинской нации. Почему же тогда сегодня мы снова поднимаем вопрос украинского языка? Потому что Россия и ее" пятая политическая колонна "в Украине старается вернуть нас во времена Валуевского циркуляра. когда империя четко говорила, что украинского языка не было, нет и не может быть. Но украинский язык прошел тысячелетия и он получил новое дыхание, когда во время работы пятого президента Петра Порошенко он освоил новые сферы жизни, укрепился среди украинцев ", - заметил Олег Синютка.

"Наш язык обязательно будет жить. А всем врагам украинского языка хочу сказать, что не вы, а украинский народ сделал свой выбор. И от Львова, который всегда был и остается форпостом от русификации по оба берега Днепра, использование украинского языка растет. в Одессе в прошлом году 83 процентов родителей отдали своих детей в первый класс школы с украинским языком обучения. На Харьковщине более 70 обучающихся на украинском языке. Это еще раз показывает, что от Львова до Донбасса проблем с использованием украинского языка нет. Так же проблемой не стало введение дополнительных квот, поддержка украинского книгоиздания и поддержка украинского кинематографа. Эти решения поддерживаются большинством граждан. и это видно из всех социологических опросов ", - подчеркнул Олег Синютка.

Политик также подчеркнул, что манипуляция языковым вопросом выгодна России и всегда возникает накануне выборов.

"Почему снова происходит борьба за украинский язык? Потому что Россия дальше продолжает колониальное наступление. Те, кто когда-то уничтожали Василия Стуса, те, кто хотели, чтобы забыли петлюровское начало Владимира Сосюры, снова хотят нас вернуть в противостояние, опять хотят сделать раскол перед местными выборами ", - добавил народный депутат.

"Я бы хотел сегодня обратиться к" Слугам народа ", особенно к тем, которые уже четко заявили свою позицию относительно украинского языка. И к тем, которые сегодня сомневаются. Не бойтесь! Станьте сегодня на сторону украинского языка, станьте на сторону украинского народа. Потому что зеленый цвет, который смешивается с красным, становится коричневым, и эта коричневая чума будет пленить наши мозги. Становитесь на сторону украинского языка, и мы вместе победим "манкуртов" и "янычар". Мы вместе отвоюем украинскую государственность и украинский язык ", - отметил Олег Синютка.