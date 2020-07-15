"Россия должна прекратить разжигаемый ею конфликт": посольство Великобритании об убийстве медика в ООС

15 июля, 2020, 15:37

Россия должна прекратить разжигать конфликт на Востоке Украины, который она начала

Об этом заявил посольство Великобритании в Украине в Twitter.

"Великобритания глубоко расстроена из-за потерь на востоке Украины на этой неделе, включая убийство военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", - говорится в сообщении.

Великобритания глубоко расстроена из-за потери на востоке Украины на этой неделе, включая убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала - UK in Ukraine (@UKinUkraine) July 15, 2020

Читайте также: Оккупанты застрелили украинского медика во время эвакуации погибшего военного и ранили двух бойцов ООС