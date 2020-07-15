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Espreso.tvОбщество"Россия должна прекратить разжигаемый ею конфликт": посольство Великобритании об убийстве медика в ООС

"Россия должна прекратить разжигаемый ею конфликт": посольство Великобритании об убийстве медика в ООС

Россия должна прекратить разжигать конфликт на Востоке Украины, который она начала

Об этом заявил посольство Великобритании в Украине в Twitter.

"Великобритания глубоко расстроена из-за потерь на востоке Украины на этой неделе, включая убийство военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", - говорится в сообщении.

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  • В сутки, 13 июля, на фронте погибли трое украинских военных.
  • Тело военного медика и бойца, которые 13 июля попало в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя возле Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты.
  • 15 июля вернули с временно оккупированной территории Донбасса тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля.
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