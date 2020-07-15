"Россия должна прекратить разжигаемый ею конфликт": посольство Великобритании об убийстве медика в ООС
15 июля, 2020, 15:37
Россия должна прекратить разжигать конфликт на Востоке Украины, который она начала
Об этом заявил посольство Великобритании в Украине в Twitter.
"Великобритания глубоко расстроена из-за потерь на востоке Украины на этой неделе, включая убийство военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", - говорится в сообщении.
Великобритания глубоко расстроена из-за потери на востоке Украины на этой неделе, включая убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала- UK in Ukraine (@UKinUkraine) July 15, 2020
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- В сутки, 13 июля, на фронте погибли трое украинских военных.
- Тело военного медика и бойца, которые 13 июля попало в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя возле Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты.
- 15 июля вернули с временно оккупированной территории Донбасса тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля.
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