"Легия" купит 40-летнего ветерана вместо чемпиона мира из "Ворсклы"
Об этом сообщает sportowefakty.wp.pl .
Польский клуб раньше интересовался вратарем полтавской "Ворсклы" Дмитрием Резником и предлагал за украинца 500 тыс. евро, однако получил отказ. Теперь же руководство "Легии" работает над трансфером 40-летнего вратаря "Борнмута" Артура Боруца.
В текущем сезоне 21-летний Резник провел 18 матчей в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.
Боруц в этом сезоне на футбольное поле не выходил. За свою карьеру польский голкипер также успел сыграть за шотландский "Селтик", итальянскую "Фиорентину" и английский "Саутгемптон".
- 14 июля стало известно, что "Легия" предложила за Резника 500 тыс. Евро .
- 10 июля 21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник попал в сферу интересов варшавской "Легии" .
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