"Легия" купит 40-летнего ветерана вместо чемпиона мира из "Ворсклы"

15 июля, 2020, 16:47

40-летний вратарь английского "Борнмута" Артур Боруц близок к трансферу в польскую "Легию"

Об этом сообщает sportowefakty.wp.pl .

Польский клуб раньше интересовался вратарем полтавской "Ворсклы" Дмитрием Резником и предлагал за украинца 500 тыс. евро, однако получил отказ. Теперь же руководство "Легии" работает над трансфером 40-летнего вратаря "Борнмута" Артура Боруца.

В текущем сезоне 21-летний Резник провел 18 матчей в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.

Боруц в этом сезоне на футбольное поле не выходил. За свою карьеру польский голкипер также успел сыграть за шотландский "Селтик", итальянскую "Фиорентину" и английский "Саутгемптон".