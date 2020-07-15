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Espreso.tvКультура"Керамический код Ивана Левинского" обогатили нюансами

"Керамический код Ивана Левинского" обогатили нюансами

Резонансная выставка во Львове получила новое качество

На днях масштабную резонансную выставку "Керамический код Ивана Левинского (взгляд через века)", открытую в прошлом ноябре к столетию этого выдающегося архитектора, крупнейшего строителя Львова, мирового уровня художника и предпринимателя во львовском Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины, пополнили еще два стенда уникальных архивных материалов. Об этом "Еспресо-Запад" сообщил Андрей Колотай, заведующий сектором экспозиции Музея, который совместно с заместителем директора по научной работе Института народоведения Андреем Климашевским являются кураторами "Керамического кода ...".

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Как рассказал Андрей Колотай, за время своего существования эта временная экспозиция постоянно чем-то пополняется. И это новое в подходах к выставкам в их музее. На этот раз интересные архивы в музей принесла семья соратника Ивана Левинского - Михаила Стефанивского, автора лучших образцов украинского модерна в архитектурном металле не только Львова, но и Украины, незаурядного художника и предпринимателя. В частности, на одной из старых фотографий (которая к тому же очень хорошего качества) Иван Левинский в возрасте 49 лет. "Это впервые видим Левинского не юным и не пожилым, а в расцвете сил", - подчеркивает Андрей Колотай.

Это событие очень актуально еще и потому, что как раз в эти дни в Музее этнографии и художественного промысла при поддержке Украинского культурного фонда и в сотрудничестве с харьковским издательством "Раритеты Украины" стартовал проект "Керамический код Ивана Левинского в эстетическом измерении украинца конца XIX- начала ХХ вв." - речь о подготовке и изготовлении двух вариантов каталога действующей выставки (печатный), видеозапись кураторской экскурсии по этой временной экспозиции, а также двух фильмов - о технологии керамики с реставрационной мастерской во Львове и гончарной школе в Перемаслове и о керамике в архитектуре.

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"Очень важно, что в этом проекте будут также описаны керамические произведения учеников, последователей и коллег Ивана Левинского из разных регионов Украины, объединенных общим видением украинского модерна - рассказывает "Еспресо-Запад" человек, на плечи которой легла ответственность, чтобы проект ( в частности его часть в рамках музея) вышел удачным, старший научный сотрудник отдела искусствоведения Института народоведения НАН Украины Оксана Гэри. - Таким образом, к исследовательской работе привлечены не только львовяне, а и профессиональные искусствоведы, этнографы и архитекторы из других городов Украины, в частности Харькова, Полтавы и Опишни. Поэтому можем говорить о первом нашем сотрудничестве именно такого большого размаха между западом и востоком страны. Как и о том, что приход нашей выставки в виртуальный мир расширяет круг людей, которые имеют шанс как ее посмотреть, так и познать, что же это был за уникальный человек Иван Левинский и в чем вообще интрига украинского национального стиля. Убеждена, что это действительно важно ».

Кстати, проект должен завершиться в октябре, а сама выставка продлится до конца декабря. Это первая фондовая выставка в Музее этнографии и художественного промысла, которая продлится так долго - больше года.

Фото из архива Музея этнографии и художественного промысла

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