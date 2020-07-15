"Керамический код Ивана Левинского" обогатили нюансами

15 июля, 2020, 15:39

Резонансная выставка во Львове получила новое качество

На днях масштабную резонансную выставку "Керамический код Ивана Левинского (взгляд через века)", открытую в прошлом ноябре к столетию этого выдающегося архитектора, крупнейшего строителя Львова, мирового уровня художника и предпринимателя во львовском Музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины, пополнили еще два стенда уникальных архивных материалов. Об этом "Еспресо-Запад" сообщил Андрей Колотай, заведующий сектором экспозиции Музея, который совместно с заместителем директора по научной работе Института народоведения Андреем Климашевским являются кураторами "Керамического кода ...".

Как рассказал Андрей Колотай, за время своего существования эта временная экспозиция постоянно чем-то пополняется. И это новое в подходах к выставкам в их музее. На этот раз интересные архивы в музей принесла семья соратника Ивана Левинского - Михаила Стефанивского, автора лучших образцов украинского модерна в архитектурном металле не только Львова, но и Украины, незаурядного художника и предпринимателя. В частности, на одной из старых фотографий (которая к тому же очень хорошего качества) Иван Левинский в возрасте 49 лет. "Это впервые видим Левинского не юным и не пожилым, а в расцвете сил", - подчеркивает Андрей Колотай.

Это событие очень актуально еще и потому, что как раз в эти дни в Музее этнографии и художественного промысла при поддержке Украинского культурного фонда и в сотрудничестве с харьковским издательством "Раритеты Украины" стартовал проект "Керамический код Ивана Левинского в эстетическом измерении украинца конца XIX- начала ХХ вв." - речь о подготовке и изготовлении двух вариантов каталога действующей выставки (печатный), видеозапись кураторской экскурсии по этой временной экспозиции, а также двух фильмов - о технологии керамики с реставрационной мастерской во Львове и гончарной школе в Перемаслове и о керамике в архитектуре.

"Очень важно, что в этом проекте будут также описаны керамические произведения учеников, последователей и коллег Ивана Левинского из разных регионов Украины, объединенных общим видением украинского модерна - рассказывает "Еспресо-Запад" человек, на плечи которой легла ответственность, чтобы проект ( в частности его часть в рамках музея) вышел удачным, старший научный сотрудник отдела искусствоведения Института народоведения НАН Украины Оксана Гэри. - Таким образом, к исследовательской работе привлечены не только львовяне, а и профессиональные искусствоведы, этнографы и архитекторы из других городов Украины, в частности Харькова, Полтавы и Опишни. Поэтому можем говорить о первом нашем сотрудничестве именно такого большого размаха между западом и востоком страны. Как и о том, что приход нашей выставки в виртуальный мир расширяет круг людей, которые имеют шанс как ее посмотреть, так и познать, что же это был за уникальный человек Иван Левинский и в чем вообще интрига украинского национального стиля. Убеждена, что это действительно важно ».

Кстати, проект должен завершиться в октябре, а сама выставка продлится до конца декабря. Это первая фондовая выставка в Музее этнографии и художественного промысла, которая продлится так долго - больше года.

Фото из архива Музея этнографии и художественного промысла