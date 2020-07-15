"Другой Львов" визуализировался в "Зеленой канапе"

15 июля, 2020, 10:28

Известная львовская галерея открылась после ремонта фотовыставкой

Трое разных художников - три разных взгляда на родной город: такова фотовыставка Аллы Симутиной, Данила Симутиной и Дины Турук "Другой Львов", что стало поводом для открытия львовской галерее "Зеленая софа" после ее ремонта.

Интересно, что эта галерея фотоэкспозиции организует крайне редко. Но на этот раз сделала исключение. Еще когда "Зеленая софа" искала свое место в художественном мире - в 2007 году - Алла Симутиной сделала здесь выставку и вот сейчас - через 13 лет - сюда вернулась. Но не одна, а с двумя другими самобытными фотохудожниками (за "совместительству" - подругой и отцом).

На сайте галереи основной «двигатель» действа Алла Симутина, которая уже несколько лет живет в Канаде, призналась, что объективно Львов перестал быть для нее месту жительства, но также и местом возвращения. Несмотря на то, что снимала его во время отрывочных набегов домой очень много, почти все потом отвергла - оно показалось ей неинтересным. Привлекли кадры, которые когда-то считала неудачными. Сегодня ее Львов- это отчужденное город. Город или воспоминаний, то призраков.

Дина Турук. Золотая рыбка

Совершенно иным является город Льва в Дины Турук - "город праздник, город-свет, город романтических грез". Ведущая архитектор одной из проектных львовских фирм (что начала фотографировать в 13 лет, когда папа подарил ей ее первую фотокамеру) Дина Турук показывает родной город таким, каким она его любит.

Еще другим - уютным и спокойным - чувствует Львов Леонид Симутин.

Леонид Симутин. Прогулка

"Художественная фотография - это всегда восприятия увиденного тем, кто снимает. То есть это не то, что он видит, а как он видит, его чувства, понимание, его душа, - рассуждает в разговоре с Еспресо-захид руководитель "Зеленой дивана" Олеся Домарадзкая. - Поэтому это интересно, потому что одно и то же каждый видит иначе. Часто фото, сделанное талантливым человеком, мастером своего дела показывает хорошо знакомо таким, каким мы его знаем ".

"Другой Львов" будет царить в "Зеленой канапе" в течение двух недель. А уже 28липня здесь откроется выставка акварелей художницы из Днепра Илоны Кузнецовой.