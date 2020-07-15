"Дерзкое нарушение соглашения о прекращении огня": Украина осудила ранение и задержание Россией грузина в оккупированной части Грузии

15 июля, 2020, 20:05

Министерство иностранных дел Украины осуждает действия оккупационного режима РФ по ранению и задержанию на линии оккупации с Цхинвальским регионом / Южной Осетией гражданина Грузии

Об этом говорится в заявлении МИД.

МИД Украины решительно осуждает действия оккупационного режима РФ по ранению и незаконному задержанию на линии оккупации с Цхинвальским регионом / Южной Осетией в районе с. Квемо Чала гражданина Зазы Гахеладзе.

"Такие провокационные действия российского оккупационного режима являются дерзким нарушением Российской Федерацией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г. и направлены на дестабилизацию ситуации безопасности в регионе. Россия, реализуя практику задержаний, похищений, пыток и убийств, продолжает системно и беспрецедентно нарушать нормы международного гуманитарного права", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Украина неизменно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и требует от Российской Федерации немедленно прекратить дестабилизирующие действия против мирного грузинского населения, а также освободить и вернуть задержанного и раненого гражданина Грузии.