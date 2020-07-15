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Espreso.tvСпорт"Боруссия" бесплатно погнала чемпиона мира по футболу

"Боруссия" бесплатно погнала чемпиона мира по футболу


фото: bvb.de
Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле

Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии".

Шюррле намерен найти себе новое место работы и открыт для новых предложений.

Первую часть сезона немец провел в аренде в московском "Спартаке". Также руководство "Боруссии" не хотят платить 29-летнему полузащитнику 7 млн евро в год.

"Боруссия" готова продать чемпиона мира-2014 по 2 млн евро. В 2016 году Андре Шюррле переехал в Дортмунд из "Вольфсбурга" за 30 млн евро.

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