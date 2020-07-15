"Боруссия" бесплатно погнала чемпиона мира по футболу

15 июля, 2020, 18:18

Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле

Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии".

Шюррле намерен найти себе новое место работы и открыт для новых предложений.

Первую часть сезона немец провел в аренде в московском "Спартаке". Также руководство "Боруссии" не хотят платить 29-летнему полузащитнику 7 млн евро в год.

"Боруссия" готова продать чемпиона мира-2014 по 2 млн евро. В 2016 году Андре Шюррле переехал в Дортмунд из "Вольфсбурга" за 30 млн евро.

9 июля сообщалось, что атакующий хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может окончательно покинуть клуб за 2 млн евро .