"Боруссия" бесплатно погнала чемпиона мира по футболу
15 июля, 2020, 18:18
Дортмундская "Боруссия" расторгла контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле
Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии".
Шюррле намерен найти себе новое место работы и открыт для новых предложений.
Первую часть сезона немец провел в аренде в московском "Спартаке". Также руководство "Боруссии" не хотят платить 29-летнему полузащитнику 7 млн евро в год.
"Боруссия" готова продать чемпиона мира-2014 по 2 млн евро. В 2016 году Андре Шюррле переехал в Дортмунд из "Вольфсбурга" за 30 млн евро.
- 9 июля сообщалось, что атакующий хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может окончательно покинуть клуб за 2 млн евро .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-