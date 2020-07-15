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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в столице снова начались задержания

Протесты в Беларуси: в столице снова начались задержания


фото: nashaniva.by
Силовики в Минске задержали протестующих, когда те пытались отправить по почте жалобы об отказе ЦИК регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало

Об этом сообщает издание Наша Нива.

Протестующие отправились в отделение почты, когда ЦИК закрыли в связи с окончанием рабочего дня.

Около 2,5 тыс. человек пришли в ЦИК, чтобы подать жалобу об отказе регистрировать на выборах оппонентов Лукашенко, образовав очередь на 1,5 км.

Главное почтовое отделение столицы закрыли, а неподалеку от ЦИК активистов ожидали силовики.

СМИ пишут, что на разгон протеста отправили военных. Начались новые задержания. Милиция перекрыла ряд станций метро.

  • В стране протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало
  • По данным местного правозащитного центра задержаны около 260 человек.
  • Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании более 250 человек на акциях протеста 14 июля по всей территории страны.

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