Протесты в Беларуси: в столице снова начались задержания

15 июля, 2020, 20:49

Силовики в Минске задержали протестующих, когда те пытались отправить по почте жалобы об отказе ЦИК регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало

Об этом сообщает издание Наша Нива.

Протестующие отправились в отделение почты, когда ЦИК закрыли в связи с окончанием рабочего дня.

Около 2,5 тыс. человек пришли в ЦИК, чтобы подать жалобу об отказе регистрировать на выборах оппонентов Лукашенко, образовав очередь на 1,5 км.

Главное почтовое отделение столицы закрыли, а неподалеку от ЦИК активистов ожидали силовики.

СМИ пишут, что на разгон протеста отправили военных. Начались новые задержания. Милиция перекрыла ряд станций метро.

В стране протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало

По данным местного правозащитного центра задержаны около 260 человек.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании более 250 человек на акциях протеста 14 июля по всей территории страны.