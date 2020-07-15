Просим не называть имена погибших до официального сообщения, - бригада морской пехоты

15 июля, 2020, 11:32

35 отдельная бригада морской пехоты просит не называть имена погибших на востоке Украины, пока они не будут опубликованы на официальных ресурсах

Об этом говорится на странице в Facebook.

"На днях одно из подразделений бригады морской пехоты понесло потери на востоке Украины. Особенно украинское общество всколыхнуло убийство нашего боевого медика российскими оккупантами. Мы разделяем боль и ярость, которая переполняет всех неравнодушных украинский, и заверяем, что это и другие преступления не останутся для врага без наказание ", - говорится в сообщении.

Однако, исходя из ряда объективных причин официальные ресурсы не разглашают имена павших в тот день воинов. Перед тем, как это сделать, обязательно должны быть соблюдены определенные процедуры и протоколы, среди которых главное - сообщить о трагедии родных и близких.

"К сожалению, интернет-сообщество решила сделать это самостоятельно, не дождавшись, когда вернут с поля боя тела Героев и будет соблюдена вышеупомянутая процедура. По этому поводу просим, не распространять имена погибших до тех пор, пока они не будут опубликованы на официальных ресурсах", - отмечается в сообщении.

На днях одно из подразделений бригады морской пехоты понесло потери на востоке Украины. Особенно украинское общество ... Опубликовано 35 отдельная бригада морской пехоты вторником, 14 июля 2020

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