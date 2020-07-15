Промоутер Ломаченко анонсировал чемпионский бой в России

15 июля, 2020, 16:16

Промоутер украинца Василия Ломаченко Боб Арум, который также ведет дела Артура Бетербиева, заявил, что россиянин проведет следующий поединок в Екатеринбурге

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Боба Арума, чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Артур Бетербиев встретится с китайцем Мень Фанлунем 25 сентября в Екатеринбурге.

"Бетербиев давно хотел провести бой в России, потому что там ему могут заплатить те деньги, на которые он рассчитывает. В Канаде он также мог бы получить хороший гонорар. Однако сейчас мы бессильны из-за коронавируса", - сказал Арум.

Поединок Бетербиев - Фанлунь должен быть 28 марта в Квебеке, но его перенесли из-за пандемии.

Против Бетербиева последний поединок 19 октября 2019 провел украинец Александр Гвоздик, который проиграл россиянину нокаутом а позже решил завершить карьеру.

Напомним, 10 июня бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года решил завершить карьеру .

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