 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураПродолжаются поиски места захоронения Богдана Хмельницкого

Продолжаются поиски места захоронения Богдана Хмельницкого

Украинские археологи продолжают поиски места захоронения Богдана Хмельницкого. Существует мнение, что захоронение выдающегося лидера украинского казачества находится в церкви оборонного значения Святого пророка Ильи в селе Суботов на Черкасщине

В связи с этим Институт археологии Национальной академии наук Украины опубликовал исследование археологической экспедиции, в рамках которой было, в частности, выполнено сканирование георадаром стен и обследовано четыре пропасть - подземные ходы, расположенных на территории с северной стороны церкви. Зондажи стен в определенных местах не подтвердили наличия пустот. Однако, в западной части церкви - посередине, напротив входа - сканирование пола выявило на глубине от 3,5 м до 5,5 м объект, напоминающий склеп.

Ученые Института археологии НАН Украины при участии сотрудников Национального историко-культурного заповедника "Чигирин" планируют продолжить научные исследования захоронения Богдана Хмельницкого и раскопки подземных провалов-ходов в церкви оборонного значения Святого пророка Ильи в селе Суботов.

Напоминаем, что историко-археологические поиски захоронения Богдана Хмельницкого продолжаются с конца XVIII в., Но до сих пор не дали положительных результатов. В 2019 году Волыно- Подольская археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины провела архитектурно-археологические исследования на территории Национального заповедника «Чигирин» - в церкви оборонного значения Святого пророка Ильи в селе Суботов на Черкасщине. Национальная академия наук Украины продолжает археологические исследования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать