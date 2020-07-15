Продолжаются поиски места захоронения Богдана Хмельницкого

15 июля, 2020, 13:33

Украинские археологи продолжают поиски места захоронения Богдана Хмельницкого. Существует мнение, что захоронение выдающегося лидера украинского казачества находится в церкви оборонного значения Святого пророка Ильи в селе Суботов на Черкасщине

В связи с этим Институт археологии Национальной академии наук Украины опубликовал исследование археологической экспедиции, в рамках которой было, в частности, выполнено сканирование георадаром стен и обследовано четыре пропасть - подземные ходы, расположенных на территории с северной стороны церкви. Зондажи стен в определенных местах не подтвердили наличия пустот. Однако, в западной части церкви - посередине, напротив входа - сканирование пола выявило на глубине от 3,5 м до 5,5 м объект, напоминающий склеп.

Ученые Института археологии НАН Украины при участии сотрудников Национального историко-культурного заповедника "Чигирин" планируют продолжить научные исследования захоронения Богдана Хмельницкого и раскопки подземных провалов-ходов в церкви оборонного значения Святого пророка Ильи в селе Суботов.

Напоминаем, что историко-археологические поиски захоронения Богдана Хмельницкого продолжаются с конца XVIII в., Но до сих пор не дали положительных результатов. В 2019 году Волыно- Подольская археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины провела архитектурно-археологические исследования на территории Национального заповедника «Чигирин» - в церкви оборонного значения Святого пророка Ильи в селе Суботов на Черкасщине. Национальная академия наук Украины продолжает археологические исследования.