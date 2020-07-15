Правительство запретило ввоз железнодорожных вагонов из России, - Криклий

15 июля, 2020, 14:56

Правительство одобрило запрет импорта в Украину железнодорожных вагонов происхождением из Российской Федерации

Об этом сообщила пресс служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, правительство одобрило проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 30 декабря 2015 г. №1147", который запрещает ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к российской железнодорожной администрации.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, предыдущим постановлением уже был введен запрет ввоза в Украину железнодорожных вагонов, которые были в предыдущем обращении, происхождением из Российской Федерации.

"Однако в то же время с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержал правительство. Благодарен коллегам за принятое решение ", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

Согласно новым изменениям, предусматривается запрет на импорт в Украину вагонов, бывших в употреблении, а также если среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация Российской Федерации.

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