Правительство смягчило карантинные ограничения при въезде в Украину

15 июля, 2020, 16:03

Кабмин увеличил показатель для определения стран со значительным распространением COVID-19 с 40 до 55 активных случаев на 100 тыс. населения

Кабинет министров принял соответствующее постановление на заседании 15 июля, передает ЕспресоTV.

"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания COVID-19 не превышает 55 человек на 100 тысяч населения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов напомнил, что ранее этот показатель составлял 40 человек на 100 тыс. населения. Правительство установило его, когда в Украине было 37 активных больных на 100 тыс. населения. Министр отметил, что сейчас этот показатель составляет 62.

Напомним, ранее в Украине без необходимости прохождения самоизоляции или обсервации допускали людей из стран, где количество активных случаев COVID-19 составляла менее 40 на 100 тыс. населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb