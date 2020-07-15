Правительство смягчило карантинные ограничения при въезде в Украину
Кабинет министров принял соответствующее постановление на заседании 15 июля, передает ЕспресоTV.
"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания COVID-19 не превышает 55 человек на 100 тысяч населения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов напомнил, что ранее этот показатель составлял 40 человек на 100 тыс. населения. Правительство установило его, когда в Украине было 37 активных больных на 100 тыс. населения. Министр отметил, что сейчас этот показатель составляет 62.
- Напомним, ранее в Украине без необходимости прохождения самоизоляции или обсервации допускали людей из стран, где количество активных случаев COVID-19 составляла менее 40 на 100 тыс. населения.
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