После открытия рынка земли гектар будет стоить $1500-2000, - прогноз

15 июля, 2020, 21:07

С июля 2021 года гектар земли будет стоить около $1500-2000. Такой прогноз озвучил Роман Сластен, генеральный директор Клуба аграрного бизнеса в эфире программы "Еспресо. Капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо

"В июле следующего года это будет где-то $1500-2000 за гектар в среднем по Украине. Нынешняя цена на сером рынке фактически тоже где-то на уровне $1500 за гектар ", - сказал Сластен.

По его словам, если бы закон об открытии рынка земель позволял покупать землю, по крайней мере, иностранцам, которые работают в Украине минимум 3 года, то цена была бы значительно выше.

Он напомнил, что с 1 июля 2021 г. физлица смогут покупать до 100 гектаров земель сельхозназначения, а с 2024 г. юрлица, которыми обладают украинцы, - до 10 тысяч гектаров.