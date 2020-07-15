После открытия рынка земли гектар будет стоить $1500-2000, - прогноз
"В июле следующего года это будет где-то $1500-2000 за гектар в среднем по Украине. Нынешняя цена на сером рынке фактически тоже где-то на уровне $1500 за гектар ", - сказал Сластен.
По его словам, если бы закон об открытии рынка земель позволял покупать землю, по крайней мере, иностранцам, которые работают в Украине минимум 3 года, то цена была бы значительно выше.
Он напомнил, что с 1 июля 2021 г. физлица смогут покупать до 100 гектаров земель сельхозназначения, а с 2024 г. юрлица, которыми обладают украинцы, - до 10 тысяч гектаров.
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Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли 31 марта.
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В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.
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