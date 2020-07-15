Почувствуй, насколько мне больно: во Львове открылась фотовыставка противодействия домашнему насилию

15 июля, 2020, 15:01

Это первая часть фототрилогии, созданная совместно с фотографом Зоей Мельнийчук. Таким образом организаторы призывают жертв насилия не молчать, а обращаться за помощью

Об этом сообщает журналистка "Еспресо-Запад".

В среду, 15 июля, во Львове возле городской Ратуши открыли выставку "Почувствуй, насколько мне больно". Это фототрилогия, которая имеет целью призвать людей, страдающих от домашнего насилия, не молчать, а обращаться за помощью.

На стендах представлены восемь лучших фотографий с цветными разметками, которые обозначают один из четырех видов насилия: психологическое, экономическое, физическое и сексуальное. Поэтому фиолетовым отмечено психологическое насилие, зеленым - экономическое, синим - физическое, а желтым - сексуальное.

"Главное было показать, что о проблеме нельзя молчать. Моя цель - показать настоящую эмоцию в фото, чтобы человек проходил мимо этих фотографий и сказал: да - это по-настоящему, мне больно, я хочу рассказать. Я хотела, чтобы в кадре были настоящие люди, а не профессиональные модели, люди, которым не безразлична эта тема, которые, возможно, пережили насилие в жизни ", - рассказала идеолог проекта, фотограф Зоя Мельнийчук.

Одна из моделей на фото - Наталья Кухта, которая также является координатором проекта. Девушка не понаслышке знает, что такое домашнее насилие.

"Очень много наблюдений, много боли близких мне людей, что наблюдалось ежедневно: синяки, крики, ужасная брань и слезы. И это не только о женщине. Я видела, как страдает человек от того, что его психологически давят. Я решила присоединиться к идеи и закричать о проблеме. Я тоже раньше имела токсичные отношения, которые должна была переступить. Знаю, как это сложно, но верю, что женщины смогут справиться. Всему есть свое время и предел ", - вспомнила Наталья.

Подготовка над проектом продолжалась два месяца. Над идеей работала большая команда Социальных служб Львова. Директор Львовского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Алла Горбач отмечает, что в настоящее время статистические данные и реальное количество людей, которые обращаются в социальные службы, не соответствует действительности.

"В прошлом году к нам обратились более тысячи жертв домашнего насилия, впрочем эту статистику можно умножить на сто, а то и на тысячу. Практически каждый человек, который к нам обращался с любой проблематикой, либо когда-то сталкивался, либо сейчас страдает от домашнего насилия. У нас в обществе почему-то существует историческая толерантность к этой проблеме. Мол, моя мама терпела и я буду терпеть. Есть разочарование, что человеку не могут профессионально помочь. Возможно, больше человек сталкивался с осуждением, а не с помощью. Поэтому именно неверие и толерантность порождают это молчание ", - отметила Алла Горбач.

К концу недели выставка пробудет на площади Рынок. Далее фотографии отправятся по стране. Это только первая часть, которая демонстрирует насилие по гендеру. Следующий этап - насилие над детьми. Результат работы организаторы планируют показан в конце сентября. Завершится трилогия в конце осени выставкой над пожилыми людьми.

Фото Зои Мельнийчук с выставки