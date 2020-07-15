Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для детей"

15 июля, 2020, 13:44

Продолжается работа экспертного жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020". В состав жюри Премии в номинации "Литература для детей" вошло 12 экспертов среди которых: литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Все эксперты независимы и не представляют интересы ни одного издательства

Анастасия Музыченко - експертка Пространства украинской детской книги BaraBooka





Наталья Богданец-Билоскаленко - доктор педагогических наук, заведующий отделом обучения языкам национальных меньшинств Института педагогики Академии педагогических наук Украины, профессор Измаильского государственного гуманитарного университета, исследователь детской литературы, автор учебников по литературному чтению для младших школьников

Наталья Марченко - ведущий специалист Национальной библиотеки Украины для детей, руководитель портала "Ключ"

Диана Мельникова - писательница, учительница украинского языка и литературы Новопечерские школы города Киева





Юлия Джугастрянська - литературовед, кандидат наук

Лариса Луговая - директор Львовской областной библиотеки для детей

Мария Артеменко - експертка Пространства украинской детской книги BaraBooka, методист Национального центра "Малая академия наук Украины", детский автор

Оксана Давыдова - детская писательница, с 2008 по 2019 - главный редактор журнала для детей "Выдумывай, думай, играй"

Ольга Пунина - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса

Игорь Степурин - член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, член Украинской библиотечной ассоциации

Наталья Зимина - заведующая сектором абонемента отдела обслуживания детей дошкольного и младшего возраста Национальной библиотеки Украины для детей

Мира Киевская - литературовед, главный редактор сайта Букмол

На втором этапе каждый эксперт обработает Длинный список в номинации "Литература для детей" с 35 кни г, которые представили на конкурс 14 издательств и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены по 3 финалиста в трех номинациях, которые пройдут в третий этап.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" в 2017 году и поддерживается ОО "Демфорум" с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса к чтению книг в Украине. Мы стремимся, чтобы издатели нашли эффективный путь к читателям через рекомендации, отзывы и оценку книг читателями и авторитетными экспертами. Особенность нашей Премии заключается в том, что ее победителей на последнем этапе определяют читатели путем голосования в библиотеках по всей Украине.