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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: за сутки ранены семеро украинских военных

Обострение на Донбассе: за сутки ранены семеро украинских военных

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Они применили при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов семь украинских защитников получили ранения. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования России 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Талаковки. По защитникам последнего позже применил еще и минометы 120-го калибра.

Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических гранатометов. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

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