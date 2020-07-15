Неймар возвращается: ПСЖ готов к безумному соглашению с "Барселоной"
15 июля, 2020, 21:49
Испанская "Барселона" намерена вернуть вингера французского ПСЖ Неймара уже этим летом
Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.
Парижане готовы избавиться своего форварда. Боссы ПСЖ требуют от "Барселоны" француза Усмана Дембеле и 80 млн евро.
В текущем сезоне 28-летний бразильский вингер провел 22 матча, забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Неймара составляет 128 млн евро.
Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира.
- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2020
- 4 июня стало известно, что "Барселона" отказалась от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.
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