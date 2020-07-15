Наводнения на Прикарпатье: восстановили газопровод, который повредила стихия

15 июля, 2020, 10:58

В селе Назавизов Надвирнянского района восстановили газопровод, который разрушила июньская стихия

Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА.

"В селе Назавизов Надвирнянского района восстановили газопровод, который разрушила стихия 23-24 июня", - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что в селе Назавизов наводнение размыло берега и газопровод оказался в русле реки. Без газа остались более тысячи человек в селах Гвоздь и Мирное.

Сейчас в области работы по восстановлению последствий наводнения продолжаются. Без газоснабжения еще остаются более 2000 абонентов в Надвирнянском, Коломыйском, Рожнятовском, Косовском и Кольском районах.

В Ивано-Франковской области во время наводнения 22-23 июня были подтоплены 263 населенных пунктов, более 13 000 жилых домов повреждены, около 20 - полностью разрушены. Во время стихии погибли четыре человека. Ущерб, нанесенный стихией, в области оценивают минимум в 2,5 млрд грн.

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