На заводе в Бережанах, который остановили из-за вспышки COVID-19, заболело 20 человек и три семьи работников

15 июля, 2020, 12:48

По состоянию на 15 июля на заводе "Керамик" в Тернопольской области выявлено около двух десятков больных CОVID-19

Такую информацию "Еспресо.Захид" сообщил мэр Бережан Владимир Музычка.

На заводе ООО "Керамик" временно остановлено производственный процесс.

14 июля здесь провели тестирование работников (всего произведено 60 тестов, из них по состоянию на среду, 15 июля, 8 оказалось положительными). Среди инфицированных есть и представители администрации предприятия.

В результате профилактических мероприятий выявлено три семьи, в которые коронавирус "принесли" работники "Керамика". Среди больных - женщины и дети в этих семьях.

Вообще в Бережанах по состоянию на 15 июля есть 45 больных COVID-19, - сообщил городской голова.

Владимир Музычка говорит, что все, кто находится на лечении, обсервации или самоизоляции, получат не менее двух третей зарплат.

Мэр Бережан Владимир Музычка уточнил для "Эспрессо-Запад", завод, на котором будут производить кирпич, сейчас находится в состоянии реконструкции, и в целом на этих работах занято 130 работников. "Керамик" среди бюджетообразующих предприятий райцентра.

По словам Владимира Музычки, городская казна Бережан за почти полгода карантинных мероприятий не досчиталась 5% доходов.