На Днепропетровщине усилили карантин: ограничили работу ночных клубов и кафе после 23:00
15 июля, 2020, 12:57
В Днепропетровской области ограничили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Работу этих заведений запретили до 7:00. Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.
Такое решение принял Кабинет министров Украины на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отметим, по состоянию на сегодня в Днепропетровской области 1155 случаев коронавируса.
На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до ...Опубликовано Днепропетровская областная государственная администрация среду, 15 Июль 2020
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