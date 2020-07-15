На Днепропетровщине усилили карантин: ограничили работу ночных клубов и кафе после 23:00

15 июля, 2020, 12:57

В Днепропетровской области ограничили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Работу этих заведений запретили до 7:00. Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по состоянию на сегодня в Днепропетровской области 1155 случаев коронавируса.

На Днепропетровщине запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до ... Опубликовано Днепропетровская областная государственная администрация среду, 15 Июль 2020

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