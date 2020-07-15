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Espreso.tvЭкономикаМинцифры планирует добавить в "Дию" электронный налоговый номер

Минцифры планирует добавить в "Дию" электронный налоговый номер

Электронный индивидуальный налоговый номер скоро будет в приложении "Дия" отдельным документом, который можно будет направить госорганам через QR или пуш-сообщения

Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым проложив путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажке). Он скоро будет в Действия, отдельным электронным документом, который легко шериться через QR и пуш сообщения котором госоргана ", - написал Федоров.

  • Напомним, вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, предусмотренные законопроектом №2524. Изменения предусматривают предоставление налоговому номеру на ID-карте такую же юридическую силу, которую сейчас имеет справка.

 

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