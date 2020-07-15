Мы не можем отказаться от ограничительных мер, - Степанов о продлении карантина

15 июля, 2020, 09:20

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за эпидемической ситуации в стране карантин продлят

Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина ".

"У нас 31 июля заканчивается карантин. По той эпидемическую ситуацию, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать", - пояснил Степанов.

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