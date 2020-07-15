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Espreso.tvОбществоМеркель обсудила с Путиным ситуацию на Донбассе

Меркель обсудила с Путиным ситуацию на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В частности, они обсудили реализацию Минских соглашений. Собеседники также обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в Иран и текущую ситуацию в Ливии.

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