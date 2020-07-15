Легализация игорного бизнеса пополнит казну на 4-8 млрд грн, - эксперт
Об этом заявил Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Назывались цифры, что в этом году может быть до 4 млрд, в следующем - 7-8 млрд грн - это незначительные суммы, учитывая, что выдающийся государственный бюджет составляют 1 трлн 200 млрд грн. Понятно, что при таких цифр 4-5-7 млрд грн не решают ничего ", - сказал Кушнирук.
Нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по финансовой политике Данил Гетманцев уверен в положительном воздействии закона на ситуацию в стране благодаря выведению сектора из тени.
"Мы с вами устанавливаем достаточно большую ответственность организаторов игорного бизнеса за допуск к игре лудоманов. То есть мы регулирует эти вопросы, мы устанавливаем определенные ограничения. В любом случае мне кажется, что это лучше, чем сейчас - потому что сейчас мы имеем черный рынок, - сказал Гетманцев, говорится в сюжете "Еспресо".
В то же время предятавниця оппозиции, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина критикует принятый документ.
"Давать возможность именно сейчас развиваться бизнесу, который порождает зависимость людей, который уничтожает семьи и приводит к их обнищанию, меня кажется, что это самая большая ошибка из того, что принималось депутатами девятого созыва", - отметила Южанина.
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Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении законопроект о легализации игорного бизнеса № 2285-д. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
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Нардкпы внесли в Верховную Раду два проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о легализации игорного бизнеса.
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Парламент рассмотрит эти два проекты постановлений об отмене принятого проекту об игорном бизнесе в пятницу, 17 июля, говорит председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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